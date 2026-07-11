Tanzaufführung der Ballettschule Khinganskiy

„Lichter der Großstadt“ und „Divertimento“.

Eine Tanzreise von New Yorks Straßen über Paris bis zu Buenos Aires, Berlin, Madrid, Athen und Moskau. Inspiriert von Legenden wie Charlie Chaplin, Edit Piaf, Marlene Dietrich, Hildegard Knef, Astor Piazzolla, Gene Kelly und mehr. Eine poetische Mischung der Tanzimpressionen erzählt durch eigene choreografische Interpretationen in verschiedenen Tanzstilen.

„Pinocchio“

Geppettos größter Wunsch wird Wirklichkeit: Eine aus Holz geschnitzte Puppe erwacht zum Leben. Auf seiner Reise begegnet Pinocchio Versuchungen und Gefahren, erlebt Freundschaft und Täuschung und gerät immer wieder an die Grenzen zwischen Traum und Wirklichkeit. Zwischen Puppentheater, Spielland, Zirkus und Verwandlung sucht Pinocchio seinen eigenen Weg – und lernt, Verantwortung zu übernehmen. Am Ende steht die Erkenntnis, was es bedeutet, wirklich Mensch zu sein – und die Hoffnung auf ein Wiederfinden.

Idee, Libretto, Choreografie, Kostüm-und Bühnengestaltung:

Svetlana Khinganskaia und Vladimir Khinganskiy

Es tanzen: Ballettschüler/innen der Ballettschule Khinganskiy

Dauer: ca. 2 Stunden 45 Minuten (exklusive zwei kurzer Pausen).