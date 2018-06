Mittags-Matinée

Auf dem Programm stehen leichte Klassik, jugendstilige Charakterstückchen, k.u.k. Straußwalzer und Early Jazz. Vor dem Konzert gibt es einen Sektempfang im Marmorfoyer, anschließend einen sonntäglichen Mittagstisch an festlich gedeckten Tischen im Salon, bei schönem Wetter wird auch auf der Aussichtsterrasse mit Murrtalblick serviert. In der Villenküche kocht unser langjähriger Weggefährte Orazio Ribul Moro vom Restaurant "Il Castello" in Oppenweiler ein bodenständiges 3-Gänge-Menu nach alten Rezepten. Begleitend gibt es zum Mittagstisch leichte, trockene Württemberger Weine aus den renommierten Häusern Ernst Dautel, Jürgen Ellwanger, Graf Adelmann, Graf Neipperg, Herzog von Württem