Wildbad Rothenburg Taubertalweg 42, 91541 Rothenburg ob der Tauber

Die Tanzsportabteilung des TSV 2000 Rothenburg o.d.T. e.V. lädt bei schönem Wetter herzlich zum Tanzcafé im malerischen Pavillon des Wildbads ein.

Freuen Sie sich auf ein abwechslungsreiches Tanzvergnügen: Von Discofox bis Tango, von Walzer bis Bachata ist für jeden etwas dabei! 

Eintritt frei, Anmeldung beim TSV erbeten.

Bei Regen fällt die Veranstaltung aus. 

Das Sonntagscafé ist von 13:30 bis 17:00 Uhr geöffnet.

