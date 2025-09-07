Die Tanzsportabteilung des TSV 2000 Rothenburg o.d.T. e.V. lädt bei schönem Wetter herzlich zum Tanzcafé im malerischen Pavillon des Wildbads ein.

Freuen Sie sich auf ein abwechslungsreiches Tanzvergnügen: Von Discofox bis Tango, von Walzer bis Bachata ist für jeden etwas dabei!

Eintritt frei, Anmeldung beim TSV erbeten.

Bei Regen fällt die Veranstaltung aus.

Das Sonntagscafé ist von 13:30 bis 17:00 Uhr geöffnet.