"TANZEN im Täle - die Tanzschule für alle Generationen! Vom Baby in der Trage bis zur Tanzgymnastik für Best-Ager - bei uns findet jeder sein Tanzangebot!"
Info
Tanzen im Täle Wiesensteigerstr. 2/2, 73342 Bad Ditzenbach
Sport & Bewegung
bis
Tanzen im Täle Wiesensteigerstr. 2/2, 73342 Bad Ditzenbach
"TANZEN im Täle - die Tanzschule für alle Generationen! Vom Baby in der Trage bis zur Tanzgymnastik für Best-Ager - bei uns findet jeder sein Tanzangebot!"
© 2022 MORITZ Das Online-Stadtmagazin ist eine Marke der MORITZ Verlags GmbH