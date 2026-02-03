WaveTanz - Tanz dich frei

WaveTanz ist eine Form des freien und intuitiven Tanzes, die weder Vorkenntnisse noch feste Schritte braucht.

Es entsteht ein Raum, in dem du dich völlig ungezwungen bewegen, nach Herzenslust tanzen und deinen Körper bewusst wahrnehmen kannst – ganz ohne Bewertung und ohne Anspruch, „richtig“ tanzen zu müssen. Bei „Tanz dich frei“ folgen wir keinen festgelegten Tanzschritten. Es geht darum, die Musik zu hören, zu spüren und all dem Ausdruck zu geben, was sich in dir zeigen möchte. Bewegung darf dabei alles sein: schräg, verrückt, wild, leise, kraftvoll oder sanft. Die Rhythmen zusammen getanzt entsprechen dem energetischen Verlauf einer Welle, die heranrollt, ansteigt, bricht, sanft ausrollt und schließlich zur Ruhe kommt und werden daher eine Wave genannt. Am Ende der Welle finden wir im Körper zur Ruhe und spüren dem inneren Frieden und der Verbundenheit mit uns selbst und den anderen nach. Die Musik beginnt ruhig und sanft, wird dann zunehmend kraftvoller und steigert sich spürbar. Am Höhepunkt bricht sich die Energie im sogenannten Chaos, bevor sie wieder abklingt und schließlich in die Stille führt. WaveTanz unterstützt dich dabei, bei dir anzukommen, deinen Körper achtsam wahrzunehmen und zu erfahren, wie es sich anfühlt, dich frei und ohne Bewertung auszudrücken. Stress, Anspannung und alles, was dich belastet, kann sich lösen, sodass du leicht, befreit und innerlich klar nach Hause gehst.

• Es empfiehlt sich, im Zwiebellook zu kommen

• Bitte auch etwas zu trinken mitnehmen

• Wave wird üblicherweise barfuß getanzt. Es kann aber auch in gemütlichen, rutschfesten Socken, oder mit Barfußschuhen getanzt werden.

Bitte Voranmeldung unter: 01577 10 28 494