TanzDichFrei - WaveTanz

WaveTanz ist eine Form des freien und intuitiven Tanzes, die weder Vorkenntnisse noch feste Schritte erfordert.

Es entsteht ein Raum, in dem man sich völlig ungezwungen bewegen, nach Herzenslust tanzen und den Körper bewusst wahrnehmen kann – ganz ohne Bewertung und ohne Anspruch, „richtig“ tanzen zu müssen.

Bei „Tanz dich frei“ folgen wir keinen festgelegten Tanzschritten. Es geht darum, die Musik zu hören, zu spüren und all dem Ausdruck zu geben, was sich zeigen möchte.

Alles, was man dafür brauchst, trägt man bereits in sich– und es wartet nur darauf, freigelassen zu werden. Bewegung darf dabei alles sein: schräg, verrückt, wild, leise, kraftvoll oder sanft. Das Wichtigste ist, dich mit allem anzunehmen, was während des Tanzes auftaucht.

Die Rhythmen, die wir gemeinsam tanzen, folgen dem energetischen Verlauf einer Welle: Sie rollt heran, steigt an, bricht, fließt aus und kommt schließlich zur Ruhe. Daher nennen wir diese Form des freien Tanzes eine Wave.

Am Ende der Welle beruhigt sich der Körper, und ein Gefühl von innerem Frieden und Verbundenheit mit dir selbst – und mit den anderen – kann spürbar werden.

WaveTanz unterstützt dabei, bei sich anzukommen, den Körper achtsam wahrzunehmen und zu erfahren, wie es sich anfühlt, sich frei und ohne Bewertung auszudrücken. Stress, Anspannung und alles, was einen belastet, kann sich lösen, sodass man leicht, befreit und innerlich klar nach Hause geht.

Bitte kleide dich im Zwiebellook und bring dir etwas zu trinken mit.

Wave wird traditionell barfuß getanzt – alternativ eignen sich rutschfeste Socken.