TanzDichFrei

WaveTanz ist eine Form des freien und intuitiven Tanzes, die weder Vorkenntnisse noch feste Schritte erfordert.

Es entsteht ein Raum, in dem du dich völlig ungezwungen bewegen, nach Herzenslust tanzen und deinen Körper bewusst wahrnehmen kannst – ganz ohne Bewertung und ohne Anspruch, „richtig“ tanzen zu müssen.

Bei „Tanz dich frei“ folgen wir keinen festgelegten Tanzschritten. Es geht darum, die Musik zu hören, zu spüren und all dem Ausdruck zu geben, was sich in dir zeigen möchte.

Alles, was du dafür brauchst, trägst du bereits in dir – und es wartet nur darauf, freigelassen zu werden. Bewegung darf dabei alles sein: schräg, verrückt, wild, leise, kraftvoll oder sanft. Das Wichtigste ist, dich mit allem anzunehmen, was während des Tanzes auftaucht.

Die Rhythmen, die wir gemeinsam tanzen, folgen dem energetischen Verlauf einer Welle: Sie rollt heran, steigt an, bricht, fließt aus und kommt schließlich zur Ruhe. Daher nennen wir diese Form des freien Tanzes eine Wave.

Am Ende der Welle beruhigt sich der Körper, und ein Gefühl von innerem Frieden und Verbundenheit mit dir selbst – und mit den anderen – kann spürbar werden.

Die Musik beginnt ruhig und sanft, wird dann zunehmend kraftvoller und steigert sich spürbar. Am Höhepunkt bricht sich die Energie im sogenannten Chaos, bevor sie wieder abklingt und schließlich in die Stille führt.

WaveTanz unterstützt dich dabei, bei dir anzukommen, deinen Körper achtsam wahrzunehmen und zu erfahren, wie es sich anfühlt, dich frei und ohne Bewertung auszudrücken. Stress, Anspannung und alles, was dich belastet, kann sich lösen, sodass du leicht, befreit und innerlich klar nach Hause gehst.

Bitte kleide dich im Zwiebellook und bring dir etwas zu trinken mit.

Wave wird traditionell barfuß getanzt – alternativ eignen sich rutschfeste Socken.