Tanzen am Sonntag mit Kaffee und Kuchen

Bei uns könnt Ihr ab 15.00 Uhr bei Kaffee und Kuchen Euer Tanzbein schwingen, Euch nach Herzenslust amüsieren und das Wochenende angenehm ausklingen lassen.

Wir sind sicher, es ist für jeden etwas dabei - gute Laune, Spaß beim Tanzen, nette Leute, ein exzellenter Service sowie ein angenehmes Wohlfühl-Ambiente erwarten Euch.

Das Bamboleo Göppingen freut sich auf unvergessliche Stunden mit Euch!

Nicole und Frank Heck mit Team