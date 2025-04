Tanzen bei den Pflanzen

Tanzen, Trinken, Chillen, Lachen. Nach dem großen Zuspruch im vergangen Jahr, geht das Tanzen unter freiem Himmel 2025 in die zweite Runde. An 8 Abenden, immer mittwochs von Anfang Mai bis Mitte September, tanzt und feiert sich Weinstadt ins Abendrot hinein. Bei erfrischenden Getränken, lecker Schnittchen, toller Musik mit wechselnden Musikstilen zum Tanzen oder einfach Genießen, steht einem schönen Feierabend nichts mehr im Wege. Be easy, be happy.