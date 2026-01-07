Tanzen bei den Pflanzen

Bürgerpark Grüne Mitte 71384 Weinstadt

Tanzen, Trinken, Chillen, Lachen: Das Tanzen unter freiem Himmel geht 2026 in die nächste Runde. 

Bei erfrischenden Getränken, lecker Schnittchen, toller Musik mit wechselnden Musikstilen zum Tanzen oder einfach Genießen, steht einem schönen Feierabend nichts mehr im Wege. Be easy, be happy.

Mittwoch, 1. Juli - Musikstil: Electronic - Vocal House (and Mixed Music), Bewirtung Weingut Gold

Mittwoch, 15. Juli - Musikstil: Millenium 00s - Y2K Party (and Mixed Music), Bewirtung Weingut im Hof Armin Zimmerle

Mittwoch, 29. Juli - Musikstil: HipHop & RnB - Urban Vibes (and Mixed Music), Bewirtung Weingut Dobler

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Bürgerpark Grüne Mitte 71384 Weinstadt
Freizeit & Erholung, Konzerte & Live-Musik
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