Tanzen bei den Pflanzen

Tanzen, Trinken, Chillen, Lachen: Das Tanzen unter freiem Himmel geht 2026 in die nächste Runde.
Bei erfrischenden Getränken, lecker Schnittchen, toller Musik mit wechselnden Musikstilen zum Tanzen oder einfach Genießen, steht einem schönen Feierabend nichts mehr im Wege. Be easy, be happy.
Mittwoch, 1. Juli - Musikstil: Electronic - Vocal House (and Mixed Music), Bewirtung Weingut Gold
Mittwoch, 15. Juli - Musikstil: Millenium 00s - Y2K Party (and Mixed Music), Bewirtung Weingut im Hof Armin Zimmerle
Mittwoch, 29. Juli - Musikstil: HipHop & RnB - Urban Vibes (and Mixed Music), Bewirtung Weingut Dobler