Tanzen - den Augenblick leben

Am Sonntag, den 5. Juni darf getanzt werden! Das Angebot findet im Kath. Gemeindehaus St. Moriz in Rottenburg statt und richtet sich an alle, die gerne im Kreis tanzen. Bei diesem Tanzangebot, das von 18.30 – 20 Uhr stattfindet, werden traditionelle Volkstänze aus verschiedenen Kulturen sowie neu entstandene Kreistänze zu moderner, klassischer und religiöser Musik passend zur Jahreszeit bzw. zum Stand des Kirchenjahres ausgewählt. – Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Weitere Informationen bei Edeltraud Holzhey (07071/37694).

Beitrag 7 €; keine Anmeldung erforderlich.

Referent*in: Edeltraud Holzhey