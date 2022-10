Tanzen - den Augenblick leben

Am Sonntag, 6. November wird im Kath. Gemeindehaus St. Moriz in Rottenburg wieder ab 18.30 Uhr bis 20 Uhr zu Kreistänzen eingeladen. Das monatliche Angebot richtet sich an alle, die gerne zusammen mit anderen traditionelle Volkstänze aus verschiedenen Kulturen sowie neu entstandene Kreistänze zu moderner, klassischer und religiöser Musik tanzen. Passend zur Jahreszeit bzw. zum Stand des Kirchenjahres wird die Musik ausgewählt. – Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. (Bitte bequeme, leichte Schuhe mitbringen.)

Weitere Informationen bei Edeltraud Holzhey (07071/37694).

Beitrag jeweils 7 €; keine Anmeldung erforderlich.