Tanzen in Herrieden - jeden Montagabend

bis

Großer Pfarrsaal Herrieden Marktplatz 2, 91567 Herrieden

- Paartanzen für Erwachsene (Standard & Lateinamerikanische Tänze) -

Für alle Tanzlevel (Anfänger, Fortgeschrittene, Tanzclub / Tanzkreise) - 1 x im Monat - Schnupper-Tanzstunde (unverbindlich) Jeden Montag 18:15 - 19:15 Uhr 19:15 - 20:15 Uhr 20:15 -21:00 Uhr 21:00 - 22:00 Uhr Nächster Anfängerkurs startet am 12.01.2026.

Während Schulferien finden keine Tanzabende statt. Regelmäßiges Tanzen stärkt Körper, Geist und Seele gleichzeitig. Es trainiert Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit und Koordination, verbessert Balance und Reaktionsfähigkeit, fördert geistige Fitness durch das Lernen von Schrittfolgen, unterstützt soziale Kontakte und Gemeinschaft, steigert das Wohlbefinden und reduziert Stress. Durch den Spaßfaktor motiviert Tanzen zudem langfristig, auch im höheren Alter aktiv zu bleiben. Einfach vorbeikommen und mitmachen.

Info

Großer Pfarrsaal Herrieden Marktplatz 2, 91567 Herrieden
Sport & Bewegung
bis
Google Kalender - Tanzen in Herrieden - jeden Montagabend - 2026-01-12 18:15:00 Google Yahoo Kalender - Tanzen in Herrieden - jeden Montagabend - 2026-01-12 18:15:00 Yahoo Outlook Kalender - Tanzen in Herrieden - jeden Montagabend - 2026-01-12 18:15:00 Outlook iCalendar - Tanzen in Herrieden - jeden Montagabend - 2026-01-12 18:15:00 ical
bis
Google Kalender - Tanzen in Herrieden - jeden Montagabend - 2026-01-12 19:15:00 Google Yahoo Kalender - Tanzen in Herrieden - jeden Montagabend - 2026-01-12 19:15:00 Yahoo Outlook Kalender - Tanzen in Herrieden - jeden Montagabend - 2026-01-12 19:15:00 Outlook iCalendar - Tanzen in Herrieden - jeden Montagabend - 2026-01-12 19:15:00 ical
bis
Google Kalender - Tanzen in Herrieden - jeden Montagabend - 2026-01-12 20:15:00 Google Yahoo Kalender - Tanzen in Herrieden - jeden Montagabend - 2026-01-12 20:15:00 Yahoo Outlook Kalender - Tanzen in Herrieden - jeden Montagabend - 2026-01-12 20:15:00 Outlook iCalendar - Tanzen in Herrieden - jeden Montagabend - 2026-01-12 20:15:00 ical
bis
Google Kalender - Tanzen in Herrieden - jeden Montagabend - 2026-01-12 21:00:00 Google Yahoo Kalender - Tanzen in Herrieden - jeden Montagabend - 2026-01-12 21:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Tanzen in Herrieden - jeden Montagabend - 2026-01-12 21:00:00 Outlook iCalendar - Tanzen in Herrieden - jeden Montagabend - 2026-01-12 21:00:00 ical
bis
Google Kalender - Tanzen in Herrieden - jeden Montagabend - 2026-01-19 18:15:00 Google Yahoo Kalender - Tanzen in Herrieden - jeden Montagabend - 2026-01-19 18:15:00 Yahoo Outlook Kalender - Tanzen in Herrieden - jeden Montagabend - 2026-01-19 18:15:00 Outlook iCalendar - Tanzen in Herrieden - jeden Montagabend - 2026-01-19 18:15:00 ical

Tags