Tanzen in Herrieden - jeden Montagabend

- Paartanzen für Erwachsene (Standard & Lateinamerikanische Tänze) -

Für alle Tanzlevel (Anfänger, Fortgeschrittene, Tanzclub / Tanzkreise) - 1 x im Monat - Schnupper-Tanzstunde (unverbindlich) Jeden Montag 18:15 - 19:15 Uhr 19:15 - 20:15 Uhr 20:15 -21:00 Uhr 21:00 - 22:00 Uhr Nächster Anfängerkurs startet am 12.01.2026.

Während Schulferien finden keine Tanzabende statt. Regelmäßiges Tanzen stärkt Körper, Geist und Seele gleichzeitig. Es trainiert Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit und Koordination, verbessert Balance und Reaktionsfähigkeit, fördert geistige Fitness durch das Lernen von Schrittfolgen, unterstützt soziale Kontakte und Gemeinschaft, steigert das Wohlbefinden und reduziert Stress. Durch den Spaßfaktor motiviert Tanzen zudem langfristig, auch im höheren Alter aktiv zu bleiben. Einfach vorbeikommen und mitmachen.