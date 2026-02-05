Tanzen & Party am Samstag

Wir nehmen Euch mit auf eine musikalische Zeitreise der größten Fox-Hits von damals bis heute, internationale und deutsche Schlager und natürlich auch Freestyle und Dancefloor zum Abtanzen.

Heute mit DJ Frank

Bei uns gibt es die besten deutschen und internationalen Discofox- und Party-Hits. Hier bleibt kein Bein still – versprochen.

Wir sind sicher, es ist für jeden etwas dabei - gute Laune, Spaß beim Tanzen, nette Leute, ein exzellenter Service sowie ein angenehmes Wohlfühl-Ambiente erwarten Euch.

Für Eure Tanzpausen haben wir ausreichend Sitzgelegenheiten und leckere Getränke.

Das Bamboleo Göppingen freut sich auf unvergessliche Stunden mit Euch!

Nicole und Frank Heck mit Team