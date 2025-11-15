Tanzen, tanzen, tanzen

Der überaus erfolgreiche Tanz im Scala wird auch dieses Mal die Scala-Tanzfläche zum Beben bringen.

Endlich mal wieder richtig Tanzen gehen, wie früher in der Disco. Danach sehnen sich viele, deren Jugend bereits etwas länger zurück liegt. Gelegenheit gibt es dazu wenig, bestenfalls auf privaten Parties. Aber gerade das Tanzen mit Gleichgesinnten zur Musik ihrer Jugend begeistert heute genauso wie damals.

Deshalb geben wir mit dem Tanz im Scala allen Tanz- und Musikbegeisterten im besten Alter die Möglichkeit, einmal wieder abzutanzen, zu swingen, zu rocken und zu schwofen. Und das zu Euren Lieblingshits und in stilvollem Ambiente – dort, wo gerade diese Generation auch schon früher viel Zeit verbracht hat. Probieren Sie es aus, Sie werden sich dafür begeistern.