Tanzen wie im Himmel - Wellenzeit

Tanzen mal anders, geballt, in Kontakt mit dir, frei und unbefangen.Die Welle, angelehnt an die "Fünf Rhythmen" von Gabrielle Roth, baut sich langsam auf und verläuft von runden, fließenden über klare scharfe Bewegungen, wilde ungebremste Ekstase und poetischen Selbstausdruck hinein in die Stille.Die Tanzphasen werden angeleitet und von einer Mischung aus ritueller Trommelmusik bis hin zu elektronischer Musik begleitet.Die WellenZeit unterstützt dich dabei, dich mit deiner Körperenergie zu verbinden, deine Kraft zu spüren, mal verrückt zu sein, körperliche und seelische Verspannungen aufzulösen und dich wieder durch den Tanz und die Bewegung in deiner Lebendigkeit zu spüren.