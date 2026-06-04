Tanzgala 2026

Disney-Dance-Show der OG´s Dance Crew.

Tauchen Sie ein in eine magische Welt voller Tanz und Fantasie!

Bei der Disney-Dance-Show präsentiert die Tanzschule OG´s Dance Crew eine bezaubernde Mischung aus Ballett, Jazzdance und Hip Hop, getanzt von Schülerinnen und Schülern der Tanzschule.

Erleben Sie faszinierende Choreografien, kreative Ideen und farbenfrohe Kostüme, die die Bühne zum Leuchten bringen. Genießen Sie eine Reise durch die Disney-Welt, bei der sowohl berühmte Klassiker wie auch moderne Beats zu einer fantastischen Einheit verschmelzen.

Die Show ist eine Hommage an Disney, ein echtes Highlight für alle Tanz- und Disney-Fans und ein unvergessliches Erlebnis für die ganze Familie!