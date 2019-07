Tanzgruppe "Gülser Seemöwen"

Der Möhnenclub der Gülser Seemöwen e.V. aus Güls - ein Stadtteil der BUGA-Stadt Koblenz 2011 - wurde 1952 gegründet und hat über 500 Mitglieder, ausschließlich Frauen im Alter von 4 Monaten bis über 90 Jahre.

150 Aktive präsentieren sich auf unseren Karnevalssitzungen, denn diese werden nur durch Eigengewächse gestaltet.

Besonderen Wert legen wir auch auf unsere Jugendarbeit, hier tanzen 80 Kinder und Jugendliche in 4 Gardeformationen.

Wer mal richtige Frauenpower erleben will, soll zu uns auf die Sitzung kommen. Entweder die kleine Sitzung für Männer und Frauen im Heimatort Güls. Oder ein Highlight im Kowelenzer Karneval die Damenprunksitzung am Schwerdonnerstag in der Rhein-Mosel-Halle. Hier feiern wir immer mit über 1000 Frauen und sind somit die größte reine Damensitzung in Koblenz und Umgebung.

Aus einer dieser Aktivengruppen kommt auch die Tanzgruppe „Auslese“ und der Name der Gruppe ist Programm!

Bei einer guten Flasche Wein auf dem Hoffest Lunnebach fiel es uns wie Schuppen von den Augen: Wir sind „die Auslese“ der Gülser Seemöwen. Denn „Auslese“ bezeichnet beim Wein den Reifegrad und den Zuckergehalt und wenn man bei einer Tanzgruppe Reife und Lieblichkeit als Maßstab zugrunde legt, dürfen wir uns sicherlich zur Spitzenklasse unter den Auslesen zählen :))

Trainerin der Gruppe ist Anna-Carina Müller