Tanzkurs: Tango Argentino

immer montags

Anfänger: 19.00 Uhr

Mittelstufe: 20.00 Uhr

Fortgeschrittene: 21.00 Uhr

Kursbeginn: Mo, 07. Februar 2022 (2G+)

Kursdauer: 8 Montagabende (nicht in den Schulferien)

Anmeldung: Renate Fischinger, Tel: 0711 2625378 / r.fischinger@gmx.net

Info: www.tanzen-im-schwanen.de

Anmerkung: die erste Stunde des Anfängerkurses am 7.2. um 19 Uhr gilt als Schnupperstunde. Wenn Ihr Leute kennt, die gerne mal unverbindlich eine Tangotanzstunde erleben wollen, schickt sie einfach vorbei. Die Kursteilnehmer*innen jedes Kurses können im Anschluss an den Unterricht oben im Foyer des dritten Stockes noch eine Stunde üben. Getränke könnt Ihr Euch gerne selbst mitbringen. Wer unter den derzeitigen Bedingungen zu den Tangokursen im Schwanen nicht kommen möchte oder nicht kommen kann, dem biete ich die Möglichkeit zu Privatstunden zuhause an. Ruft mich gerne an, wenn Ihr Interesse habt (0711 2625378 – Renate Fischinger)