Fox & Freestyle-Tanzabend mit Marco Prosén im Kurhaus

Unter dem Motto „Fox & Freestyle – All you can dance“ wird beim Tanzabend am Sonntag, dem 25. Oktober 2026 Partyflair und gute Laune ins Kurhaus einziehen.

In einem abwechslungsreichen Mix aus Discofox und Freestyle verwandelt sich das Kurhaus in eine pulsierende Tanzfläche, auf der die Musik im Mittelpunkt steht – und natürlich auch die Freude am Tanzen.

Während bei den beliebten sonntäglichen Tanzveranstaltungen im Kurhaus ein bunter Mix aus Standard- und Lateintänzen im Mittelpunkt steht, dreht sich an diesem Abend alles um Discofox und Freestyle.

Kurhausmusiker Marco Prosén sorgt mit einem breiten Repertoire aus Schlagern und modernen Dicsofox-Sounds für das ideale Tanzvergnügen. Und auch die zahlreichen Fans des Freestyletanzes, egal ob Paare oder Singles, können sich auf die passenden Songs und Rhythmen freuen. Selbstverständlich dürfen auch Musikwünsche aus anderen Genres geäußert werden. In der Zeit von 19.00 bis 22.00 Uhr heißt es: tanzen, feiern und einfach eine gute Zeit haben!