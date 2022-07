Tanznachmittag im Kurhaus

Beschwingt und mit guter Laune wird im Kurhaus an jeweils zwei Sonntagen im Monat von 15 bis 18 Uhr das Tanzbein geschwungen.

Musikalisch begleitet werden die Tanznachmittage abwechselnd von den erfahrenen und beliebten Kurhausmusikern Marco Prosén und dem Duo SilverSound. So wird der Tanznachmittag zu einer stimmungsvollen Veranstaltung, bei der keiner mehr stillsitzen kann. Der Eintritt zum Tanznachmittag kostet 5 Euro (mit Gästekarte 4 Euro) und kann an der Tageskasse entrichtet werden. Bitte beachten Sie die allgemein gültigen Hygiene- und Abstandsregeln (Hände desinfizieren, Abstand zu anderen Tanzpaaren etc.). Es wird darauf hingewiesen, dass das Risiko einer Ansteckung dennoch gegeben sein kann.