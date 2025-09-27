Kurhausmusiker Marco Prosén spielt Schlager , Pop - Songs und Freestyle - Titel Fox & Freestyle - Tanzabend

Unter dem Motto „Fox & Freestyle–all you can dance“ wird beim Tanzabend am Samstag, dem 27. September 2025 ein bisschen Partyflair ins Kurhauseinziehen.

Während bei den beliebten sonntäglichen Tanzveranstaltungen im Kurhaus Wertdarauf gelegt wird, dass alle Standard-und Lateintänze musikalisch abgedeckt werden, liegt der Schwerpunkt an diesem Abend auf Discofox und Freestyle. Kurhausmusiker Marco Prosén spielt Schlager und Popsongs im modernen Discofoxsound. Und auch die immer zahlreicher werdenden Fans des Freestyletanzes, ob Paare oder Singles, können sich auf die passenden Songs und Rhythmen freuen. Selbstverständlich dürfen auch Musikwünsche aus anderen Genres geäußert werden. In der Zeit von19.00bis22.00Uhr ist genügend Zeit für ein flottes und buntes Tanzvergnügen.