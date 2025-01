Irish Folk und Dance mit Folkband Colludie Stone und Tänzerin

Colludie Stone ist eine sehr aktive und erfolgreiche Folkband, die schon seit Jahren im süddeutschen Raum und darüber hinaus für stilechten Irish-Celtic Folk mit traditioneller Instrumentierung bekannt ist.

Am Samstag, den 15. Februar 2025 kommt die Folkband „Colludie Stone“ nun auf die Kurhausbühne nach Bad Rappenau.

Tauchen Sie ein in die lebendige Folkmusik der mitreißenden Folkband Colludie Stone und ihrer talentierten Tänzerin der Halpin School of Irish Dance. „Ein irischer Abend“ entführt Sie auf eine Reise voller musikalischer Vielfalt und faszinierendem Tanz und in die grüne und rhythmische Welt Irlands.

Lassen Sie sich von anmutigen Tanzschritten verzaubern, die den traditionellen irischen Tanz lebendig werden lassen. Die Tanz-Performance ist ein Highlight, das das Publikum zum Mitklatschen und Mitfühlen anregt.

Die Band Colludie Stone begeistert mit einer breiten Palette irischer Folkinstrumente. Mit Flöten, Fiddle, Irish-Bouzouki und Bodhrán schaffen sie einen reichhaltigen und facettenreichen Klangteppich, der die irische Musiktradition in neuem Licht erstrahlen lässt. Erleben Sie traditionelle irische Melodien in erfrischend neuen Interpretationen. Die Band präsentiert eigene Arrangements, die dem Programm eine moderne, aber dennoch authentische Note verleihen.

Lassen Sie sich von der Musik und dem Tanz in die tiefgrünen Wiesen und die rhythmische Lebensfreude Irlands entführen – ein Erlebnis, das Sie hautnah spüren können. Mit ihren bereits erfolgreich veröffentlichten Alben „Native Land“ (2015) und „Streetwise“ (2019) hat Colludie Stone ihr hohes musikalisches Niveau unter Beweis gestellt und sich eine treue Fangemeinde erobert.