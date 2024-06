Sommerkonzert: Lehrerband BSZ

Pop- und Rock-Covermusik

Die Coverband wurde von Lehrkräften am Beruflichen Schulzentrum Bietigheim-Bissingen gegründet und spielt Pop- und Rocktitel aus fünf Jahrzehnten – selbstverständlich in pädagogisch wertvoller Auswahl! In klassischer Bandbesetzung mit Gitarre, Bass, Orgel/Piano und Schlagzeug sorgen vor allem die drei ganz verschiedenen Solostimmen und der fünfstimmige Harmoniegesang für besonderen Hörgenuss. Mitsingen und Tanzen sind angesagt.