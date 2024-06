Der schönste Biergarten der Stadt öffnet wieder seine Tore: Unter den Nussbäumen hinter der Bissinger Jahnhalle veranstaltet die Handballabteilung der SpVgg Bissingen ihr traditionelles Göckelesfest. Das Göckelesfest startet am Freitag gleich mit einem „sportlichen Evergreen“: Mannschaften von Firmen und Vereinen aus Stadt und Kreis stehen sich beim alljährlichen Handball-Jedermannturnier gegenüber. Neben Sport und Ehrgeiz steht hier vor allem jede Menge Spaß am Handballsport im Vordergrund. Festbeginn ist um 17 Uhr. Sportlich geht es auch am Samstag und Sonntag zu. Festbeginn ist um 16 Uhr Auch bei schlechtem Wetter lohnt sich der Gang in die Jahnhalle auf jeden Fall: Dann findet das Göckelesfest nicht nur hinter, sondern auch in der Jahnhalle statt.