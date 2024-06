An beiden Tagen beste Bewirtung und gemütliche Hocketse auf dem schönen Gelände direkt an der Enz. Samstag: Kinderprogramm, Schnupperpaddeln in Kajaks und auf den SUPs, Drachenbootvorführung Sonntag: Weißwurstfrühstück, Canadierrennen für Jedermann, Anmeldung direkt vor Ort oder auf der Homepage des Vereins