TSV-Waldfest

Auf der Waldlichtung im Bietigheimer Forst. Auch dieses Jahr werden wieder viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer des TSV im Einsatz sein, um das traditionelle Fest auf die Beine zu stellen. Drei volle Tage lang können die Besucherinnen und Besucher nicht nur die einmalige und besondere Atmosphäre in der Natur, sondern auch knusprige Hähnchen und herzhafte Bauchspeckbrote genießen. Am Waldfest-Sonntag veranstaltet die Turnabteilung des TSV erneut einen Familiennachmittag. Während sich die „Kleinen“ an diversen Spiel- und Bastel-Stationen vergnügen können, steht für die „Großen“ ein vielfältiges Kaffee- und Kuchen-Buffet bereit. Der Familiennachmittag beginnt um 14.00 Uhr.

Wo: 3. Waldparkplatz im Bietigheimer Forst in Richtung Ingersheim