Klassik Repertoire neu interpretiert

Blaž Kemperle – Sopransaxofon

Jacopo Taddei – Altsaxofon

Alan Lužar – Tenorsaxofon

Guerino Bellarosa – Baritonsaxofon

Als das Saxofon 1841 erfunden wurde, war das klassische Sinfonieorchester bereits komplett. Auch die größten Bemühungen, das Instrument als festes Orchestermitglied zu etablieren, brachten kaum Erfolg. Und das, obwohl es wegen seiner Klang-Intensität und Wärme zu Beginn sogar als Violinen-Ersatz bei Freiluftkonzerten eingesetzt wurde. Die Herausforderung, dem Saxofon ein wenig versäumte klassische Musikgeschichte nachzuliefern, nimmt nun unter anderem das SIGNUM saxophone quartet an. Besonders leidenschaftlich widmet sich das Ensemble hierbei eigenen Arrangements klassischer Werke, die wie selbstverständlich unter Beweis stellen, dass die »Luftgeige« auch aus dem Klassikrepertoire mittlerweile nicht mehr wegzudenken ist.

Die vier Musiker des SIGNUM saxophone quartet verbindet die Liebe zu musikalischen Grenzgängen. Von Originalkompositionen für Saxofonquartett, Arrangements von Orchesterwerken bis hin zu barocken Kompositionen oder Rockmusik – die Begeisterung der vier reicht über nahezu alle Epochen und Genres hinweg. 2013 debütierten sie in der New Yorker Carnegie Hall, als »Rising Stars« der European Concert Hall Organisation fassten sie 2014/15 dann endgültig Fuß auf den großen europäischen Bühnen. In der Spielzeit 2024 sind die SIGNUMs u.a. zu hören mit Fazıl Say, Ksenija Sidorova, Alexej Gerassimez, Kai Schumacher und Daniel Hope. Ein besonderes Highlight ist auch ihre Residenz bei den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern und das Erscheinen ihres neuen Albums »Chameleon«.