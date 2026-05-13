Tanzparty für alle! 💃🕺

Egal ob Standard oder Latein – bei unserer Tanzparty kommt jeder auf seine Kosten. Genieße die Musik und verbringe einen schönen Abend in entspannter Atmosphäre.

Unser DJ sorgt nicht nur für die passende Musik, sondern sagt auch die Tänze an, sodass du dich ganz aufs Tanzen konzentrieren kannst. Für erfrischende Getränke ist an unserer Bar natürlich ebenfalls gesorgt.

Kommt vorbei, tanzt mit und hab einfach eine gute Zeit – wir freuen uns auf euch!