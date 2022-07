TOUR HERZINFUCKED

PRÄSENTIERT VON

VERANSTALTER Chimperator Live GmbH

Dreifach Gold und Platin für seine Nummer-1-Single „Auf & Ab“ in Deutschland, Österreich und der Schweiz, millionen monatliche Hörer und Streams im sieben- und achtstelligen Bereich – sowohl für die eigenen Songs als auch für die, an denen er mitgeschrieben hat. Zahllose Nummer-1-Hits und eine Nominierung für die 1LIVE Krone als bester Rap-Act – Montez hatte 2021 das, was man guten Gewissens als beispiellosen Durchbruch bezeichnen kann.

Einen, der lange Zeit unmöglich schien.Denn Montez war schon einmal auf dem besten Weg ein Star zu werden - aber dann kam alles ganz anders: Depressionen, Schreibblockaden, Selbstzweifel. Seit dem letzten Jahr gehört all das der Vergangenheit an.

„Menschen fragen mich oft, wie sich das anfühlt und was sich seitdem verändert hat“, sagt der 27-Jährige. „Um ehrlich zu sein kann ich das immer noch nicht realisieren. Das ist einfach viel zu groß. Ich habe 13 Jahre für diesen Erfolg gearbeitet – aber in diesem Ausmaß hätte ich ihn mir niemals erträumen lassen. Das ist einfach überwältigend.“

Auch 2022 steht bei Montez ganz im Zeichen der Liebe: Mit „Herzinfucked“ veröffentlicht Montez im März nach vier Jahren sein neues Album. Mit den 14 Songs beweist der Rapper einmal mehr sein Gespür für gefühlvolles Songwriting und sein Händchen für Hits.

Das Konzert von Montez im Im Wizemann wird veranstaltet von der Chimperator Live GmbH.