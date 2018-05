Tanzsportfestival M)))Motion

Mannheim ist seit langem schon ein Mekka für Tanz-Enthusiasten aus aller Welt. Und so freuen wir uns, Sie alle auch für 2018 in unsere Stadt einladen zu können. Sie erwartet nicht einfach ein herkömmliches Turnier. Sie nehmen teil an einem wahren Fest des Tanzes: über 100 Turniere in verschiedenen Disziplinen, WDC German Open Dance Festival der Professional und Amateure -Open to the World – , DAT Deutschen Tanzschul – Meisterschaften der Hobby- und SupaLeague sowie junge, dynamische Disziplinen wie Discofox, Videoclip oder HipHop. Die besten Paare der Welt, darunter Weltmeister und Europmeister zeigen Ihr können im Rosengarten Mannheim.

International renommierte Wertungsrichter warten genauso auf Sie wie das begeisterungsfähige Mannheimer Publikum.

Großer Sachverstand und tosender Applaus haben das Turnier schon in den vergangenen Jahren zu einem der schönsten und lebendigsten der Welt gemacht. Der Turniertanz in all seinen wundervollen Facetten kann kaum einen eleganteren Rahmen als den des Mannheimer Rosengartens finden. Die m)))motion 2018 wird ein Ereignis voller kultureller Vielfalt und mitreißendem Esprit.