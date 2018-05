Mit diesem kleinen Ausschnitt aus dem Gedicht „Bitte“ der Heidelberger Dichterin Hilde Domin wollen wir an diesem Tanztag umgehen, ihm im Kreis tanzend Ausdruck verleihen, ihm nachsinnen und auf seine Resonanz in uns selbst neugierig sein. Er passt zur sommerlichen Jahreszeit, uns in der Blüte und in der Frucht bunt ins Leben zu locken. Unser Tanzen im Kreis speist sich vor allem aus Choreographien von Nanni Kloke und Friedel Kloke-Eibl. Freuen wir uns von Herzen, in dem wunderbaren Raum der Klosterkirche Lobenfeld tanzen zu dürfen. Gerne dürfen Sie auch ohne Vorerfahrung den Schritt in unseren Tanzkreis wagen.