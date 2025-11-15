Nach dem großen Erfolg der ersten Tanznachmittage laden RAMPE und RAKETE wieder zum TANZTEE in den alten Zahnradbahnhof. Nach einem Jahr heißt es immer noch „Gemeinsam RAKETE retten“ – bis es wieder Musikveranstaltungen in der Bar der RAMPE geben kann, wird jede Gelegenheit genützt, um vom Nachmittag bis in den frühen Abend im großen Saal zu tanzen. Für einen Samstagnachmittag verwandelt sich die Bühne in den Musikraum der RAKETE: Reenactment, Happening, Big Fun für jung und alt.