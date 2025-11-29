Tanztheater Laboratorium - Intermité

Er ist ein Labor quasi im Herz des kreativen Prozesses, indem man gleichzeitig so frei und so nah wie möglich bei sich selbst sein kann.

Wir beginnen mit Einführungen in die verschiedenen Tanzstile der Compagniemitglieder: zeitgenössischer Tanz, Poppin, afrikanischer Tanz und Dancehall. Der Workshop ist ein interdisziplinärer kreativer Prozess, der auf freiem Ausdruck und Intimität basiert und sich in die Forschung einreiht, wie verschiedene Medien wie Tanz, Schrift, Musik und Sprache miteinander verbunden werden.