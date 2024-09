Tanztheater - Laboratorium

Das Stück INTERMITÉ der Tanzcompagnie Corhe entsteht durch einen interdisziplinären kreativen Prozess, der auf freiem Ausdruck und Intimität beruht. Auszüge waren im Juni bei der TTW Open Stage zu sehen. Tauche ein und probiere die Methoden des Ausdrucks, der Gestaltung und einzelne Teile der Recherche zum Stück aus. Dies ist ein kreatives Laboratorium, das du - wir alle gemeinsam erleben können. In der Recherche handelt es sich um eine Reihe von Forschungslaboren, die verschiedene Medien wie Tanz, Schrift, Musik und Sprache miteinander verbinden. Wir erforschen verschiedene Ausdrucksmittel, und wollen in der Multi-Disziplinarität so frei und so nah wie möglich bei uns selbst sein.

Kursnummer: W159 HW24 // L // Marianne Roche