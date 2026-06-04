Tanzveranstaltung mit Live Band "Schlager Bengel„

Andreas Hammerschmidt & die Schlagerbengelstehen für stimmungsvolle und abwechslungsreiche Tanz- und Unterhaltungsmusik.

Ein individueller Mixaus einfühlsamen tanzbaren deutschem Schlager,eigene Hits und internationale Chartbreaker.Mit jährlich über 150 Live-Engagements auf allenBühnen dieser Welt begeistern die sympathischendrei versierten Vollblutmusiker mit ganz viel Herzblutregelmässig ihr Publikum.

Als Garant dafür sprichtihre jeweils langjährige Bühnenerfahrung und dasunendliche Gespür zur Musik!

LASSEN SIE SICH VON DER KULISSE DESWASSERSCHLOSSES UND DEM KONZERTSAALBEGEISTERN UND ERLEBEN SIE EINE NACHTVOLLER TANZ, MUSIK UND GESELLIGKEIT!