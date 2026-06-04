Tanzveranstaltung mit Live Band "Schlager Bengel„

bis

Wasserschloss Erkenbrechtshausen Seckendorffallee 19-21, 74564 Crailsheim

Andreas Hammerschmidt & die Schlagerbengelstehen für stimmungsvolle und abwechslungsreiche Tanz- und Unterhaltungsmusik.

Ein individueller Mixaus einfühlsamen tanzbaren deutschem Schlager,eigene Hits und internationale Chartbreaker.Mit jährlich über 150 Live-Engagements auf allenBühnen dieser Welt begeistern die sympathischendrei versierten Vollblutmusiker mit ganz viel Herzblutregelmässig ihr Publikum.

Als Garant dafür sprichtihre jeweils langjährige Bühnenerfahrung und dasunendliche Gespür zur Musik!

LASSEN SIE SICH VON DER KULISSE DESWASSERSCHLOSSES UND DEM KONZERTSAALBEGEISTERN UND ERLEBEN SIE EINE NACHTVOLLER TANZ, MUSIK UND GESELLIGKEIT!

Info

Wasserschloss Erkenbrechthausen.jpg
Wasserschloss Erkenbrechtshausen Seckendorffallee 19-21, 74564 Crailsheim
Konzerte & Live-Musik
bis
Google Kalender - Tanzveranstaltung mit Live Band "Schlager Bengel„ - 2026-07-18 19:30:00 Google Yahoo Kalender - Tanzveranstaltung mit Live Band "Schlager Bengel„ - 2026-07-18 19:30:00 Yahoo Outlook Kalender - Tanzveranstaltung mit Live Band "Schlager Bengel„ - 2026-07-18 19:30:00 Outlook iCalendar - Tanzveranstaltung mit Live Band "Schlager Bengel„ - 2026-07-18 19:30:00 ical

Tags