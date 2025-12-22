Was macht den Menschen in einer aufgeklärten Welt noch aus? Diese Grundfrage der Romantik regt Künstler*innen bis heute an, sich in der Tradition von Novalis oder E.T.A. Hoffmann mit den Schattenseiten des Lebens und der Natur zu befassen.

Erst in der Nacht, fernab vom hellen Licht, können wir eine Antwort im Unbewussten finden. Das Kollektiv Fusion lädt das Publikum der Tauberphilharmonie dazu ein, bei der Begegnung mit Dämonen, Femmes fatales, Teufels- und Sagengestalten ihre eigenen Nachtseiten zu erkunden. In einem außergewöhnlichen Mix aus Tanz, Theater und Videokunst erwecken die Künstler*innen den Geist der Schwarzen Romantik und spüren seinen Einfluss bis in die heutige Zeit nach.

Schwarzromantik

Kollektiv Fusion – Künstlerinnen der Tanzvilla Creglingen und dem tanz kunst werk Augsburg

Ida Mahin, Leitung

Wir danken dem Freundeskreis TauberPhilharmonie e.V.