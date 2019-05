Zirkuswerkstatt

Für Kinder von 7-13 Jahre mit Michael Greiner.

In dieser Sommerzirkuswerkstatt können alle mitmachen, die Spaß an der Bewegung haben. Besondere Kenntnisse sind nicht erforderlich. In einem bunten Mix aus Jonglage, Balance, Clownerie und Akrobatik lernt ihr Tricks und Spiele mit Bällen, Ringen, Keulen, Diabolo und Devil-Stick. Beim Einradfahren, Rola Bola, usw. werdet ihr in die jeweiligen Techniken eingeführt, dabei wird euer Gleichgewichtssinn geschult. Hier lernt ihr die Grundlagen der Akrobatik kennen, und als Clowns könnt ihr neue Seiten an Euch entdecken.