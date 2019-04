Tanzworkshop – Nana ou est-ce que tu connais le bara?

Noch vor der Aufführung von NANA OU EST-CE QUE TU CONNAIS LE BARA? gibt es einen Tanzworkshop mit Monika Gintersdorfer sowie Gadoukou La Star und Ordinateur, Größen des urbanen Tanzes aus der Elfenbeinküste.

Sie zeigen das komplexe Referenzsystem urbaner afrikanischer Tänze und ihrer europäischen Adaption seit den 1990er-Jahren.

In Paris und ganz Frankreich sind in den letzten 15 Jahren Jahren hybride Musik und Tanzstile wie der Afrotrap oder Rumbarap zwischen dem europäischen und afrikanischen Kontinent entstanden. In dem Workshop werden die Referenzen der neuen Hybridstile in ihrer Komplexität und Geschichtlichkeit gezeigt wie Ndombolo, Ziguy, Logobi, Couper Decaler, Azonto, Shoki u.a.

ECKDATEN: Dauer: circa 3,5 – 4 Stunden

Eintritt frei

Altersempfehlung: ab 13 Jahren ( es ist jedoch kein Problem, wenn Jüngere teilnehmen möchten)Anzahl: maximal 40 Teilnehmer*innen

Der Workshop richtet sich an alle Interessierten unabhängig von den Vorkenntnissen, besonders interessant für junge Leute, die urbanen Tanz machen oder machen wollen.

Es besteht während des Workshops die Möglichkeit einer besonderen Förderung für Profis.

Anmeldung unter karten@theaterrampe.de