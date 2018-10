Tanzworkshop

Zum Workshop: Der Workshop ermöglicht Tanzschüler_innen, die an zeitgenössischen Tanzstilen interessiert sind, mit einem professionellen und international erfolgreichen Choreografen zu arbeiten. Der Workshop arbeitet mit Mitteln des Zeitgenössischen Tanzes: Schwung, Schwerkraft und Atmung. Dabei spielt Bodenarbeit eine wichtige Rolle und birgt unzählige Bewegungs- und Ausdrucksmöglichkeiten für Tänzer_innen. Dieser Workshop bietet eine Einführung in die grundlegenden Floorwork-Techniken, ebenso wie Sprünge, Richtungskontrolle sowie akrobatische Elemente und fördert Körperbeherrschung und Raumgefühl in der Bewegung.

Zur Person: Yaron Shamir hat schon einige seiner besonderen Choreografien im Rahmen des Tanztheaterfestivals am Theater Reutlingen Die Tonne präsentiert und Auftragsarbeiten für die Tonne choreografiert.

Yaron Shamir wurde in Israel geboren und lebt in Berlin. Seine künstlerische Karriere begann 1998. Er arbeitet sowohl in Europa als auch in Israel als Choreograf und Tänzer. Seine Ausbildung wurde vom israelischen Ministerium für Kultur und Erziehung gefördert; unterstützt wird seine Arbeit auch vom Goethe-Institut. Seit 2009 entwickelt Yaron Shamir Choreografien und Installations-Projekte, sowohl mit Ensembles als auch Solo-Programme. Neben seiner Arbeit in Deutschland wurde er als Gast-Choreograf in die Schweiz, nach Spanien, Italien, Dänemark, Polen, Israel, Osteuropa und nach Südkorea eingeladen. Seit 2016 arbeitet Yaron Shamir außerdem als Gast-Juror auf internationalen Festivals. Er leitet weltweit Workshops an internationalen Bühnen und bei Festivals, unterrichtet als Gastlehrer am Tanzstudio Marameo in Berlin und an der Stage School Zürich im Fach »Contemporary Dance«.

Nötige Vorkenntnisse: Tanzschüler_innen und Tanzprofis mit klassischen oder zeitgenössischen Grundlagen (keine Anfänger), Kenntnisse zeitgenössischer Techniken von Vorteil

Sprache: Englisch

Kleidung: bequeme Kleidung, falls vorhanden bitte Knieschützer mitbringen

Dauer: 2 Stunden

Anmeldung bitte beim Theater Reutlingen Die Tonne:

Sandra Omlor, Telefon: 07121 9377-12 / E-Mail: omlor@theater-reutlingen.de