TANZWUT - LIVE TOUR 2026

Nach dem erfolgreichen Album Achtung Mensch! und der dazugehörigen Tour im Jahr 2024 ist die Band um Frontmann Teufel wieder im Studio um an ihrem nächsten Album zu arbeiten.

Parallel zum Festivalsommer 2025 entstehen energiegeladene Songs im Tanzwut-Stil, geprägt von tanzbaren Melodien und Texten voller poetischem Tiefgang, gepaart mit Humor und Doppeldeutigkeit. TANZWUT nehmen da kein Blatt vor den Mund. Die Musiker bleiben auch bei dieser Produktion ihren Wurzeln als Spielleute treu und die Dudelsäcke ein fester Bestandteil ihrer Musik.

Voller Anspannung warten wir darauf, daß die Lieder im Herbst 2026 das Licht der Welt erblicken und die Vorfreude wächst, da TANZWUT plant direkt danach auf Tour zu gehen.