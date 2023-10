Zeit für Dich - Kraftquellen für den Alltag

Wie komme ich in Kontakt mit meinen inneren Kraftquellen? Was gibt mir Stabilität im Alltag? Wir erkunden im Tanz und in Bewegung, im bewussten Spüren und Erleben unsere inneren Ressourcen, was uns gut tut und was uns Kraft gibt. Wir schauen, was wir brauchen um (noch) besser in Balance zu bleiben. Der Kurs ist eine Kombination aus freiem Tanz, Bewegung, Körper- und Entspannungsübungen. Emotionen können so besser wahrgenommen und körperlich ausgedrückt werden. Das fördert das innere Gleichgewicht und baut Stress ab. Keine Vorkenntnisse erforderlich.