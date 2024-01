TANZzeit: Zeit für Dich - Lebensfreude und Lebendigkeit

Wie komme ich in Kontakt mit der größten Kraftquelle in meinem Leben - meiner Lebensfreude und Lebendigkeit? Wo darf ich im Alltag lebendiger sein und vielleicht auch mal aus der Reihe tanzen? Wir erkunden im Tanz und in Bewegung, im bewussten Spüren und Erleben unsere innere Lebendigkeit. Mit Musik und unter Anleitung hat jeder hier die Gelegenheit sich im Tanz frei und spielerisch zu bewegen, zu erkunden und auszudrücken. Der Workshop ist eine Kombination aus Tanz, Bewegung, Körper- und Entspannungsübungen. Keine Vorkenntnisse erforderlich.