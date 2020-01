Ein riesen Erfolgt im März 2019. Nun treffen sie sich wieder im Bahnhof auf Gles 4. Die letzten Vorstellungen verpasst? Dann wäre das doch die Gelegenheit.

6 Tänzer/innen, mal auf den Eisenplatten, mal auf den Spitzen, wagen es auf Gleis 4. Dort warten bereits 4 Ladies am Saxophon und eine Percussionistin. Und schon rollt der Zug los - über Blues und Barock, weiter zu Klassik, Cakewalk und Charleston mit dem Ziel einer außergewöhnlichen Begegnung.

Seit über 17 Jahren steht Gleis 4 für dynamisches Zusammenspiel, das sich durch klangliche und rhythmische Vielfalt auszeichnet. Erst im November fand ihr CD Release Konzert "Lux et umbra" statt. Die Ladies steigen gerne in Züge mit interessantem Zielort. So waren sie auch für dieses Projekt schnell begeistert.