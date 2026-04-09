Tapas & Wein im Campus Garden

Der Herbst zieht in den Campus Garden ein – und wir geben den Startschuss mit Tapas & Wein.

Freuen Sie sich auf einen genussvollen Abend, an dem wir Sie geschmacklich in die Gärten der Welt entführen: mit einer Vielfalt unserer neuen, internationalen Herbsttapas. Erleben Sie den Herbst auf dem Teller und im Glas. Zwischen den Gängen erläutert Tanja Baumann von Baumann – Welt der Weine, weshalb regionale und internationale Weine und die Vielfalt unserer Küche perfekt harmonieren. Freuen Sie sich auf einen Abend zum Probieren, Anstoßen und Genießen.

Im Ticketpreis sind ausgewählte Herbsttapas, eine Weinprobe, Wasser und Heißgetränke enthalten.

Wir freuen uns auf einen schönen Herbst-Abend!

Weitere Infos auf https://www.campusgarden.hn/events/46/tapas-und-wein/