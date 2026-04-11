Hits wie „Walking on Sunshine“ von Katrina and the Waves oder wunderbare Songs von Whitney Houston und Norah Jones zaubern direkt ein Lächeln ins Gesicht.

Bei „Evergreens, Jazz und Pop“ interpretieren Sängerin Aniko Sözeri und Pianist Florian Geibel mit Leidenschaft und Verve bekannte Pop-Perlen und schaffen mit ihrer Ausdrucksstärke und Intensität eine warme Wohlfühl-Atmosphäre. Dazu gesellen sich Klassiker wie „What a Wonderful World“ von Louis Armstrong und unvergessene Hits von Frank Sinatra. Das Duo Sözeri und Geibel garantiert einen Gute-Laune-Abend in der Genuss-Location Campus Garden. Das Konzept serviert Klang und Kulinarik im Wechsel, abgestimmt wie ein Menü in drei Akten.

Aniko Sözeri – Gesang

Florian Geibel – Klavier

Campus Garden - Tapas