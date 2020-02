Tapasbar auf Reisen: Nordspanien

18 Uhr Bildervortrag mit Dipl.-Geographin Eike Albrecht, anschließend nordspanisches Essen.

Der Norden Spaniens unterscheidet sich in vielfacher Hinsicht vom Rest des Landes. Durch die Nähe zum Atlantik entfällt die für Spanien sonst so typische Sommertrockenheit und die Landschaften erscheinen stets in sattem Grün. Von Bilbao ausgehend folgen wir dem Jakobsweg, einmal entlang der Nordroute an der Küste und einmal entlang der Hauptroute im Landesinneren. Die abwechslungsreichen, oft imposanten Naturlandschaften sind dabei ebenso faszinierend wie die altehrwürdigen Städte Burgos und León oder Oviedo und Santiago de Compostela. Die weitgespannten Ebenen der Nordmeseta werden von den kurios erscheinenden roten Erdtürmen von Las Médulas abgelöst und die lang gezogenen, weit ins Landesinnere reichenden Flussmündungen der Riasküste stehen im Kontrast zu der einmaligen Gebirgslandschaft der Picos de Europa. Informationen zu der anschließenden Studienreise erhalten Sie unter www.geoprojektreisen.de. Sie erreichen Eike Albrecht aber auch per E-Mail: info@geoprojektreisen.de. Im Anschluss an den Vortrag servieren die ehrenamtlichen Tapasköche frisch zubereitete nordspanische Speisen.