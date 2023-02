Tapasbar spezial: Essen & Musik | Country Swing Five – Country, Blues, Swing

Country Swing Five, das sind fünf Musiker mit jeder Menge Bühnenerfahrung. Die Band besticht durch eine feine Mischung aus sowohl klassischen und modernen Country-Songs als auch eingängigen Blues – und Swing-Nummern.

Die fünf Musiker spielten in der Vergangenheit bereits in zahlreichen Country- und Blues-Formationen in der Region Stuttgart und bringen auch heute noch mit großer Begeisterung Live-Musik auf die Bühne. Nebenbei bemerkt: Der Gitarrist und Sänger Hartmut Plocher ist mit seinen 84 Lenzen der Senior der Truppe.

Der Eintritt ist frei, ein Hut für die Musiker macht die Runde. Zur Musik servieren die ehrenamtlichen Köche der KulturKantine ab 19 Uhr frisch zubereitete Tapas.

Eine Reservierung wird empfohlen unter reservierung@tvfk.de oder 07022-2096-172.