Essen & Musik | Hispanova Ritmica – Bossa Nova, Bolero, Tango, Fado

Maria López (Gesang) und Christoph Müller (Gitarre) entführen die Zuhörer in die zauberhafte Klangwelt des südamerikanischen und iberischen Lebensgefühls. Zusammen mit Alexandra Funk (Kontrabass), Wolf Berger und Gudrun Malthaner-Berger (Percussion und Akkordeon) präsentieren sie ausdrucksstark Bossa Nova, Bolero, Tango und Fado. Erleben Sie bei dieser Reise durch die iberische und südamerikanische Klangwelt, was diese Musikstilrichtungen an Lebensgefühl gemeinsam haben und was sie unterscheidet.

Miles Davis drückte sich so aus: „Genauso lassen sich durch einen Musikstil bestimmte Gefühle in den Menschen erzeugen: du spielst einen gewissen Stil, und ein entsprechendes Gefühl entsteht, das ist alles!“

Zur Musik servieren ab 19 Uhr die ehrenamtlichen Tapasköche frisch zubereitete spanische Speisen.

Eine Reservierung wird empfohlen unter reservierung@tvfk.de oder 07022 2096-172.