Tapasbar spezial: Essen & Musik zum Zuhören

Die Band Minor Circle ist im Stuttgarter Raum beheimatet, doch die Wurzeln der Formation liegen in den unendlichen Weiten Anatoliens und dem aufregenden Mix türkischer Städte zwischen Orient und Okzident. In der Besetzung Vocals, Gitarre, Bass und Schlagzeug reist die Band gerne zu den ruhigen und stillen Momenten, die sie mit viel Herzblut und dem Gespür für die richtigen Sounds ausgiebig zelebriert. Die Musiker von Minor Circle nehmen die Energie für ihre Projekte aus mehreren Welten, was bedeutet, dass sie Dauerreisende im Universum der Klänge sind. Dabei ist das Ziel von Minor Circle, einen ebenso persönlichen wie unverwechselbaren Sound zu entwickeln, der auf Traditionen fußt und gleichzeitig viel Freiraum für neue, frische Interpretationen lässt. So entsteht eine einzigartige Mischung zwischen Folk und Weltmusik mit Anklängen an die modernere türkische Popmusik. Das Programm der Formation heißt ‚Dogu ile batı arasında ezgilerimiz', auf Deutsch schlicht „Lieder zwischen Orient und Okzident". Die sind in der Türkei so vielfältig wie das Leben selbst. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen! Zur Musik servieren die ehrenamtlichen Tapasköche ab 19 Uhr frisch zubereitete türkische Speisen.

Eine Reservierung wird empfohlen unter reservierung@tvfk.de oder 07022-2096-172.